Serie A, domani c'è Lazio-Inter: le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Conclusa la pausa per le Nazionali, torna in campo la Serie A con i match dell'ottava giornata. Tra i match in programma ci sarà anche la sfida dell'Olimpico di Roma tra la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter di Simone Inzaghi: ecco le probabili formazioni.

Qui Lazio: tre dubbi per Sarri

Maurizio Sarri deve rinunciare allo squalificato Acerbi in difesa: a prendere il suo posto sarà uno tra Patric e Radu che farà coppia centrale con Luiz Felipe. A sinistra ci sarà Hysaj con uno tra Marusic e Lazzari a destra per completare la difesa della porta di Reina. A centrocampo Lucas Leiva agirà in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati. In attacco sicuri ...

