Roma, Abraham corre per una maglia da titolare a Torino (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tammy Abraham sta correndo contro il tempo per cercare di essere schierato dal 1? in Juventus–Roma (in programma all’Allianz domenica alle 20:45), o almeno di essere disponibile in panchina in caso di necessità della squadra. L’inglese è tornato nella capitale dall’impegno con la Nazionale con una caviglia gonfia e un dolore che dopo i primi controlli non accenna a diminuire. Come rende noto Sky Sport, il centravanti ha già sostenuto la prima seduta di fisioterapia, alla quale verranno abbinate altre sedute di laser e tecar: lo staff medico proverà in tutti i modi a renderlo disponibile, così da farlo rientrare almeno tra i convocati. Il provino decisivo ci sarà sabato, in occasione della rifinitura e per quel giorno Mourinho spera di averlo in campo con il gruppo. In caso di esito negativo, Abraham tornerà nella sfida ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tammystando contro il tempo per cercare di essere schierato dal 1? in Juventus–(in programma all’Allianz domenica alle 20:45), o almeno di essere disponibile in panchina in caso di necessità della squadra. L’inglese è tornato nella capitale dall’impegno con la Nazionale con una caviglia gonfia e un dolore che dopo i primi controlli non accenna a diminuire. Come rende noto Sky Sport, il centravanti ha già sostenuto la prima seduta di fisioterapia, alla quale verranno abbinate altre sedute di laser e tecar: lo staff medico proverà in tutti i modi a renderlo disponibile, così da farlo rientrare almeno tra i convocati. Il provino decisivo ci sarà sabato, in occasione della rifinitura e per quel giorno Mourinho spera di averlo in campo con il gruppo. In caso di esito negativo,tornerà nella sfida ...

