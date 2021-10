Processo Regeni: annullato rinvio a giudizio 007 egiziani, si riparte da zero (Di venerdì 15 ottobre 2021) Battuta d'arresto per il Processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, brutalmente torturato e infine ucciso il ricercatore Giulio Regeni nel 2016 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Battuta d'arresto per ila carico dei quattro 007accusati di avere sequestrato, brutalmente torturato e infine ucciso il ricercatore Giulionel 2016 L'articolo proviene da Firenze Post.

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - Roberto_Fico : Il rinvio degli atti al Gup non segna la fine di nulla. Troveremo il modo per far sì che il processo per il sequest… - CottarelliCPI : Già bloccato il processo per l'omicidio Regeni. Da non crederci ... - 73deva73 : L’Italia la prende nel culo(non ci sono termini meno simpatici)dall’Egitto. Un paese serio avrebbe richiamato ambas… - VincenzoCurion : RT @Palazzo_Chigi: La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Rege… -