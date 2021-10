Pretelli-Salemi e la proposta di nozze in tv | anticipazione clamorosa

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Matrimonio in arrivo per la coppia nata al Gf Vip 5? Secondo un’indiscrezione ladi Pierpaoloa Giuliapotrebbe arrivare direttamente sul piccolo schermo: ecco tutti i dettagli. Quando durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip Giuliae Pierpaolosi erano fidanzati, in pochi avrebbero scommesso sulla durata della loro relazione al di fuori delle telecamere. La coppia con il passare dei mesi è però riuscita a smentire tutte le malelingue, facendo cambiare idea anche alla famiglia dell’ex velino di Striscia La Notizia, apparsa inizialmente un po’ scettica. (Instagram)L’affiatamento dei due giovani ex gieffini è più forte che mai e la storia d’amore continua ancora oggi a procedere a gonfie vele, a tal punto che presto potrebbe arrivare lo ...

Secondo alcune indiscrezioni, Pierpaolo sarebbe pronto a un grande gesto nei confronti di Giulia... Lo farà in diretta a Tale e Quale Show? Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Funday' from Bensound.comSolo qualche giorno fa sembrava che i piani per il futuro di Pierpaoloe Giuliafossero cambiati radicalmente. Per la coppia si era spesso parlato di convivenza , eppure, per il momento pare che l'influencer voglia restare a Milano e proprio per questo ...In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex concorrente di Temptation Island ha ammesso: “Quella con Drusilla è una storia importante Francesco Chiofalo: “Con Drusilla è una storia seria”.Resta il fatto che i due amanti stanno vivendo da circa un anno un amore a distanza e che Giulia Salemi sta arrenando la sua nuova casa, che avrebbe recentemente comprato a Milano “Pierpaolo Pretelli ...