Portavano "irregolari" in Italia con aerei da Malta, 3 arresti (Di venerdì 15 ottobre 2021) commenta La Gdf di Treviso ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di tre 'passeur' di nazionalità guineana, per aver introdotto in Italia, con volti di linea da Malta, 45 immigrati ...

