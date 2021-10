Piazza Cavour | ruota panoramica aperta dal 22 ottobre Il montaggio iniziato ieri sera | ecco fino a quando sarà in funzione

(Di venerdì 15 ottobre 2021) ANCONA - Detto, fatto. La maxitorna in. Sono iniziatii lavori didella struttura la cui presenza era stata indicata già da questo mese nel bando per l'...

Advertising

RobertoRovida4 : @Smartitina No, a Foligno, sono più discreti, si limitano ad offrire la loro pubblicazione ai passanti (nel centro… - johnnyna51 : RT @NotizieFrance: Una discarica indegna al centro di Napoli. A piazza Cavour, rifiuti e vandalismo assediano la stazione. Gettate anche le… - Napolicentrale8 : RT @NotizieFrance: Una discarica indegna al centro di Napoli. A piazza Cavour, rifiuti e vandalismo assediano la stazione. Gettate anche le… - N1926NA : RT @NotizieFrance: Una discarica indegna al centro di Napoli. A piazza Cavour, rifiuti e vandalismo assediano la stazione. Gettate anche le… - Almagesto75 : RT @NotizieFrance: Una discarica indegna al centro di Napoli. A piazza Cavour, rifiuti e vandalismo assediano la stazione. Gettate anche le… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Cavour

Tra questi un'opera dello scultore jesino Raffaele Pirani, una delle cinque panchine presenti inche riporta il bollettino della vittoria del generale Diaz e varie anfore romane. Il ...ANCONA - Detto, fatto. La maxi ruota panoramica torna in. Sono iniziati ieri i lavori di montaggio della struttura la cui presenza era stata indicata già da questo mese nel bando per l'assegnazione degli spazi in vista delle feste di Natale. ...ANCONA - Detto, fatto. La maxi ruota panoramica torna in piazza Cavour. Sono iniziati ieri i lavori di montaggio della struttura la cui presenza era stata indicata già da questo mese ...Regolarmente autorizzate dalla Questura cittadina. Una venerdì in piazza Verdi, l'altra sabato in centro città ...