Omicidio-suicidio a Montesilvano: coppia trovata morta in un appartamento. I vicini avevano sentito grida (Di venerdì 15 ottobre 2021) I corpi senza vita di due persone sono stati ritrovati in un appartamento di Montesilvano, provincia di Pescara. Stando alle prime informazioni trapelate si tratta di un uomo e di una donna, secondo una prima ipotesi fatta dagli inquirenti si tratterebbe di un caso di Omicidio-suicidio. La coppia era abbastanza conosciuta nel quartiere, secondo il racconto dei vicini, lui era un muratore mentre lei si arrangiava con dei lavoretti nelle case della zona ed erano genitori di un bambino di 10. Sul caso indagano i carabinieri di Montesilvano; sul posto oltre ai militari era giunta anche un’ambulanza del 118. Omicidio-suicidio a Montesilvano: un uomo e una donna trovati morti in casa Un uomo e una donna sono stati ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) I corpi senza vita di due persone sono stati ritrovati in undi, provincia di Pescara. Stando alle prime informazioni trapelate si tratta di un uomo e di una donna, secondo una prima ipotesi fatta dagli inquirenti si tratterebbe di un caso di. Laera abbastanza conosciuta nel quartiere, secondo il racconto dei, lui era un muratore mentre lei si arrangiava con dei lavoretti nelle case della zona ed erano genitori di un bambino di 10. Sul caso indagano i carabinieri di; sul posto oltre ai militari era giunta anche un’ambulanza del 118.: un uomo e una donna trovati morti in casa Un uomo e una donna sono stati ...

ultimenews24 : Una donna e un uomo sono stati trovati morti questa mattina in un'abitazione di Via Tagliamento a Montesilvano (Pes… - messveneto : Omicidio-suicidio a Montesilvano, trovati morti marito e moglie di 50 anni: lasciano un bambino di 10 anni: A lanci… - zazoomblog : Omicidio-suicidio a Montesilvano: uccide la moglie e poi si toglie la vita - #Omicidio-suicidio #Montesilvano: - Agenzia_Ansa : Trovati morti in casa a Montesilvano, è omicidio-suicidio #ANSA - Rosalba470 : RT @patrizia_tosti_: Montesilvano Omicidio suicidio Questi uomini che uccidono le loro compagne perché nn hanno le palle di ammazzarsi da… -