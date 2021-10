Metroid Dread ha un grave bug che fa crashare il gioco 'vicino alla fine'. Nintendo lavora a una soluzione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nintendo è stata informata di un errore "vicino alla fine" di Metroid Dread che costringe il gioco a chiudere il software. La grande N lavorando a una soluzione per evitare che ciò accada, una soluzione che sarà disponibile alla fine di questo mese. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021)è stata informata di un errore "" diche costringe ila chiudere il software. La grande Nndo a unaper evitare che ciò accada, unache sarà disponibiledi questo mese. Leggi altro...

