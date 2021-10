Advertising

leggoit : Max Giusti, la sorpresa della moglie Benedetta a Guess My Age: il conduttore si commuove - Giancar96183781 : @Sa8rys @107alim @Guessmyageit @TV8it @Max_Giusti @BanijayItalia Quello della Sirenetta dovrebbe essere giusto. Il… - robymora4 : @107alim @Guessmyageit @TV8it @Max_Giusti @BanijayItalia Allora abbiamo fatto esattamente lo stesso ragionamento - 107alim : @Sa8rys @Guessmyageit @TV8it @Max_Giusti @BanijayItalia Ah, anche la Sirenetta era sbagliata? Ecco perché non mi tr… - Sa8rys : @107alim @Guessmyageit @TV8it @Max_Giusti @BanijayItalia Esatto, è il secondo errore che vedo dopo l'anno di uscita… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Giusti

ilmattino.it

Sorpresa on air per. Il padrone di casa di Guess My age ha ricevuto una visita inaspettata proprio durante il programma serale che conduce su TV8. Ieri sera, tra gli 'sconosciuti' che partecipano al gioco , c'...... l'artista sceglie figure più abbozzate e snelle, conferendo velocità e ritmoa quest'... in particolare negli episodi con protagonisti Archer e Beta -. Abbiamo parlato di : Dead Drop Ales ...Sorpresa on air per Max Giusti. Il padrone di casa di Guess My age ha ricevuto una visita inaspettata proprio durante il programma serale che conduce su TV8. Ieri sera, tra gli "sconosciuti" che ...Una nutrita squadra di Vip sbarca a Guess my age – Indovina l’età, in prima tv assoluta, su TV8. Dal 18 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30, il game show, condotto da Max Giusti e prodotto ...