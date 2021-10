La ministra Bonetti scivola sulle Pari Opportunità: “Poche donne candidate? Alcune non sono all’altezza”. Conte: “Concetto maschilista” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Nelle venti grandi città al voto nessuna donna eletta perché prima di tutto c’era una minor presenza di candidate donna e non sempre le candidate donna hanno dimostrato di essere all’altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma“. Quello che voleva essere un attacco diretto alla sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, si è rivelato un boomerang per Elena Bonetti, esponente di Italia Viva ma soprattutto ministro per le Pari Opportunità. Ospite di The Breakfast Club su Radio Capital, Bonetti è stata chiamata a commentare lo scarso ricorso a candidature femminili alle ultime amministrative, ma le sue parole hanno provocato le accuse del capo politico dei Cinquestelle, Giuseppe Conte, che su Facebook è intervenuto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Nelle venti grandi città al voto nessuna donna eletta perché prima di tutto c’era una minor presenza didonna e non sempre ledonna hanno dimostrato di esseredel ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma“. Quello che voleva essere un attacco diretto alla sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, si è rivelato un boomerang per Elena, esponente di Italia Viva ma soprattutto ministro per le. Ospite di The Breakfast Club su Radio Capital,è stata chiamata a commentare lo scarso ricorso a candidature femminili alle ultime amtive, ma le sue parole hanno provocato le accuse del capo politico dei Cinquestelle, Giuseppe, che su Facebook è intervenuto in ...

