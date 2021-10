Joele Milan | cacciato da Uomini e Donne | rompe il silenzio sull’accaduto

(Di venerdì 15 ottobre 2021)ilNel pomeriggio di oggi aabbiamo assistito all’atteso momento che ha coinvolto. Il tronista del dating show di Canale 5 è statodal programma per aver violato il regolamento. Dalle immagini emerse e mostrate in puntata, infatti, si è visto il L'articolo proviene da Novella 2000.

Finisce in malo modo il trono dia ' Uomini e Donne '. Il giovane tronista avrebbe provato a sentire in autonomia, sui social, la sua corteggiatrice 'preferita' Ilaria Melis , ma la redazione lo scopre e rivela tutto a ...Maria De Filippi ha deciso di chiudere il trono di. La conduttrice ha preso la decisione dopo aver lasciato, in prima battuta, il tronista libero di scegliere sul da farsi.non era intenzionato ad abbandonare il trono, ...Uomini e Donne: dopo essere stato cacciato dal programma Joele Milan rompe il silenzio sui social circa quanto accaduto ...Puntata incandescente a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha cacciato Joele Milan. La reazione del ragazzo non è stata delle migliori.