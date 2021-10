Joe & Mac: il ritorno dei cavernicoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Chiunque sia cresciuto con i 16 bit avrà di sicuro giocato alle avventure di Joe & Mac, ora pare che i due cavernicoli stiano per approdare ai giorni nostri A dirlo sono proprio i ragazzi di Microids e di Mr Nutz Studio, i fautori dello “scongelamento” dei due simpatici cavernicoli di nome Joe & Mac apparsi per la prima volta su SNES, NES, Game Boy, Sega Mega Drive ed altre console dell’epoca. Ma cerchiamo di procedere con un po’ di calma. Joe & Mac: molto più di un semplice remake Negli ultimi anni di remake se ne sono visti a bizzeffe, basti pensare a MediEvil, Alex Kidd, Crash Bandicoot, Spyro, Final Fantasy e così via, ma le avventure in 16 bit non hanno mai smesso di emozionare come testimoniano le numerose mini console uscite in questi anni. Joe & Mac sono ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 ottobre 2021) Chiunque sia cresciuto con i 16 bit avrà di sicuro giocato alle avventure di Joe; Mac, ora pare che i duestiano per approdare ai giorni nostri A dirlo sono proprio i ragazzi di Microids e di Mr Nutz Studio, i fautori dello “scongelamento” dei due simpaticidi nome Joe; Mac apparsi per la prima volta su SNES, NES, Game Boy, Sega Mega Drive ed altre console dell’epoca. Ma cerchiamo di procedere con un po’ di calma. Joe; Mac: molto più di un semplice remake Negli ultimi anni di remake se ne sono visti a bizzeffe, basti pensare a MediEvil, Alex Kidd, Crash Bandicoot, Spyro, Final Fantasy e così via, ma le avventure in 16 bit non hanno mai smesso di emozionare come testimoniano le numerose mini console uscite in questi anni. Joe; Mac sono ...

