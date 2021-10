Ita nasce senza grandi ambizioni | ma con una speranza | Lufthansa

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Ita deve produrre valore nel tempo e deve essere profittevole e redditizia. Il piano industriale è improntato a una logica esclusivamente industriale e di mercato”, ha dichiarato giorni fa la viceministra dell’Economia Laura Castelli lanciando la compagnia statale erede di Alitalia, che chiude i battenti dopo 75 anni. Non sono frasi particolarmente nuove. Come un rito accompagnano, ormai da un quarto di secolo, ogni nuovo salvataggio. Il primo risale al 1997, anno della liberalizzazione del trasporto aereo: la Commissione Ue autorizzò un aiuto di stato da quasi 3 mila miliardi di lire a patto che “sia una tantum (on a first time last time basis) e che non siano concessi ad Alitalia ulteriori aiuti sotto qualsiasi forma”. Non è andata così. Da allora Alitalia è sempre stata in perdita, tranne nel 2002 quando l’olandese Klm preferì pagare 150 milioni di euro di penale pur di non ...