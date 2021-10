Il rubinetto tra le gambe tue Prego? Porcella | la roba più a luci rosse di sempre a X Factor | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Qualcuno sorride, ma Vale LP conquista Emma e il pubblico di X. Nella seconda puntata dei Bootcamp, la giovane cantante, al secolo Valentina Sanseverino, presenta il suo inedito, pezzo dal testo decisamente "sopra le righe". Un po' scurrile, molto ironico: poesia di strada dal sapore adolescenziale ma decisamente più matura della media. In altre parole, un bel mix di contraddizioni. Tanto sfrontata come artista, quanto timida come persona, la giovanissima casertana ha ammesso su precisa domanda di Emma: "Perché sono qui? Perché come si dice dalle mie parti voglio creare un fatto dal mio paese di 8mila persone all'Italia". "Oh, finalmente qualcuno che lo dice", si complimenta con lei la popstar salentina, che decide poi per lo switch con Lysa. Anche l'altro giudice Hell Raton si è detto convinto che Vale LP abbia le ...