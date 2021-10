Green Pass: finalmente, con Draghi, una politica che sa dire no (Di venerdì 15 ottobre 2021) finalmente una politica che sa dire no, che sa tenere fede alle decisioni prese: sul Green Pass e sui tamponi gratuiti Mario Draghi, di fronte alla solita brutta politica italiana sindacalizzata, debole e ignava, ha tenuto duro e ha continuato per la sua strada. La buona politica è soprattutto questo: saper prendere decisioni e portarle a termine senza rincorrere qualsiasi spinta che venga dal basso. In confronto a Draghi, la politica italiana dimostra la sua tragica debolezza: lo spettacolo indecoroso di quasi tutti i partiti che chiedevano un Passo indietro su Green Pass e tamponi è l’essenza di una politica italiana in perenne rincorsa di interessi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021)unache sano, che sa tenere fede alle decisioni prese: sule sui tamponi gratuiti Mario, di fronte alla solita bruttaitaliana sindacalizzata, debole e ignava, ha tenuto duro e ha continuato per la sua strada. La buonaè soprattutto questo: saper prendere decisioni e portarle a termine senza rincorrere qualsiasi spinta che venga dal basso. In confronto a, laitaliana dimostra la sua tragica debolezza: lo spettacolo indecoroso di quasi tutti i partiti che chiedevano uno indietro sue tamponi è l’essenza di unaitaliana in perenne rincorsa di interessi ...

