GF Vip | Miriana Trevisan confessa | ma qualcosa non torna

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più vicini. Il bacio di qualche sera fa era solo l'inizio. Ieri in confessionale la showgirl ha dichiarato: "Quando gli sto accanto e parliamo mi sento vicino a un ragazzo senza sovrastrutture. Nicola è puro e mi assomiglia molto. Sono felice perché ho l'opportunità di stare accanto a una persona meravigliosa come lui. Secondo me è un uomo speciale. Devo capire cosa prova veramente. Mi piacerebbe conoscerlo in un contesto diverso". Leggi anche: Tapiro ad Ambra Angiolini, la figlia Jolanda non ci sta: "E' davvero necessario infierire?" Oggi Trevisan si è ritirata con Nicola e gli ha confessato di avere una "situazione" da risolvere fuori, ma ha anche aggiunto che intende vedere come il loro rapporto si evolverà al di fuori del GF Vip: "Che ne sai se ti piaccio davvero o no?

