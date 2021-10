Germania verso la «coalizione semaforo»: accordo per un governo tra Spd, Verdi e Liberali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Socialdemocratici, Verdi e Liberali hanno trovato un accordo per la formazione del governo in Germania. «Ci siamo accordati su un documento sulla base del quale è possibile costruire un governo», ha annunciato il candidato alla cancelleria dell’Spd Olaf Scholz a 20 giorni dalle elezioni di fine settembre. Gli ultimi colloqui esplorativi tra le delegazioni dei tre partiti, che andrebbero a formare la cosiddetta «coalizione semaforo», si sono tenuti nella mattina di oggi, 15 ottobre. Nelle prossime ore sarà presentato un documento riassuntivo di otto pagine con i punti principali dell’intesa. Fuori dall’edificio in cui si sono svolti i colloqui di questa mattina, si è tenuta una manifestazione di attivisti per il clima che hanno chiesto alla politica un ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Socialdemocratici,hanno trovato unper la formazione delin. «Ci siamo accordati su un documento sulla base del quale è possibile costruire un», ha annunciato il candidato alla cancelleria dell’Spd Olaf Scholz a 20 giorni dalle elezioni di fine settembre. Gli ultimi colloqui esplorativi tra le delegazioni dei tre partiti, che andrebbero a formare la cosiddetta «», si sono tenuti nella mattina di oggi, 15 ottobre. Nelle prossime ore sarà presentato un documento riassuntivo di otto pagine con i punti principali dell’intesa. Fuori dall’edificio in cui si sono svolti i colloqui di questa mattina, si è tenuta una manifestazione di attivisti per il clima che hanno chiesto alla politica un ...

