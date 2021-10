Fondo Alpha, CdA approva rimborso di equity per 92 euro pro-quota (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – DeA Capital Real Estate SGR ha comunicato che il CdA ha deliberato l’approvazione di un rimborso parziale pro-quota in favore dei quotisti del Fondo Alpha, Fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana. L’importo complessivo del rimborso pro-quota ammonta a 9.556.500 euro, corrispondente a 92 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione del Fondo Alpha, e verrà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 25 ottobre 2021 e data di pagamento 27 ottobre 2021. Il rimborso pro-quota – evidenzia una nota – è conseguente alla dismissione dell’immobile ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – DeA Capital Real Estate SGR ha comunicato che il CdA ha deliberato l’zione di unparziale pro-in favore dei quotisti deldi investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso eto sul segmento MIV di Borsa Italiana. L’importo complessivo delpro-ammonta a 9.556.500, corrispondente a 92per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione del, e verrà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 25 ottobre 2021 e data di pagamento 27 ottobre 2021. Ilpro-– evidenzia una nota – è conseguente alla dismissione dell’immobile ...

