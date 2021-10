Emozionante Osimhen | Vendevo l' acqua per strada | ma ora sto vivendo un sogno

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Victorè il calciatore africano più pagato della storia del calcio, e dopo le difficoltà dello scorso anno dovute ad infortuni e covid, staun momento d'oro. Il miglior giocatore del mese di settembre ha rilasciato una commovente intervista su YouTube ad un suo compagno di Nazionale, King Ekong. Ecco quanto tradotto dalla nostra redazione: "Sto bene. Vero, sono stato il calciatore africano più pagato della storia e stoildi un bambino nato in una baraccopoli. Volevo diventare un calciatore professionista, ispirato da grandi leggende come Didier Drogba, Odion Ighalo, Mikel Obi. Sentivo di poter realizzare questa impresa, una delle più importanti della mia vita, e sono veramente grato per tutto questo! FOTO IMAGO Dove sono cresciuto nulla era promesso: tutto ciò che volevi lo ...