Commisso | “Gli agenti? Servono regole uguali per tutti Rischio di perdere Vlahovic a zero”

Nel corso della sua intervista al Financial Times, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato di diversi temi. Oltre ad essersi scagliato contro lo scorso campionato e discutendo dello scudetto vinto dall'Inter, Commisso ha anche parlato dei procuratori nel calcio e del rischio di perdere giocatori a zero. Queste le sue parole: "La cosa che non è sostenibile è che i costi dei trasferimenti e le commissioni ai procuratori di fanno rischiare di perdere un calciatore a zero. Come è successo al Milan con Donnarumma o come sta accadendo con altri calciatori al PSG. E potrebbe succedere anche alla Fiorentina con Vlahovic. Noi gli abbiamo dato la possibilità di mettersi in mostra in campo, di giocare titolare."

