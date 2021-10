Cinque cose (assolutamente da sapere) su Al Bano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto pronto per la prima puntata di Ballando con le stelle. La sedicesima edizione dello storico talent show di RaiUno – condotto ancora una volta da Milly Carlucci – prende il via sabato 16 ottobre, in prima serata. Tra i concorrenti di questa stagione anche Al Bano Carrisi, che è già stato messo alla prova da un contrattempo inaspettato: la sua maestra di ballo, Oxana Lebedew, si è infortunata al piede. Vi raccomandiamo... Jasmine Carrisi, sulle orme di papà Al Bano (a colpi di rap) Storico volto della tv italiana, Al Bano non ha certo bisogno di presentazioni. Tuttavia, ci sono alcune curiosità sull’artista che non tutti conoscono. Eccone Cinque. Il primo regalo che Al Bano ha fatto alla sua famiglia d’origine – a cui è davvero molto ... Leggi su diredonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto pronto per la prima puntata di Ballando con le stelle. La sedicesima edizione dello storico talent show di RaiUno – condotto ancora una volta da Milly Carlucci – prende il via sabato 16 ottobre, in prima serata. Tra i concorrenti di questa stagione anche AlCarrisi, che è già stato messo alla prova da un contrattempo inaspettato: la sua maestra di ballo, Oxana Lebedew, si è infortunata al piede. Vi raccomandiamo... Jasmine Carrisi, sulle orme di papà Al(a colpi di rap) Storico volto della tv italiana, Alnon ha certo bisogno di presentazioni. Tuttavia, ci sono alcune curiosità sull’artista che non tutti conoscono. Eccone. Il primo regalo che Alha fatto alla sua famiglia d’origine – a cui è davvero molto ...

Advertising

GianniDaUnAnno : Ed Sheeran - Castle On The Hill [Official Music Video] - donatellaSE : @heidialive Recentemente ho letto Lo stadio di Wimbledon. E pochi giorni fa ho scoperto Jan Morris, che tra le altr… - inward_eye : Tra l'altro io sono da CINQUE ANNI in questa azienda, sono il superiore in teoria di un bel po' di gente (e c'è sol… - MargMasc9 : RT @catlatorre: Salvini sugli autori degli scontri di Roma: 'Sono cinque imbecilli senza idee politiche'. Sono fascisti, Matteo. Chiamiamo… - martybarpy : @mattino5 Mattino cinque quanto vi pagano per dire le stronzate? Perche certe cose non si possono minimamente senti… -