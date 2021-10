Calcio Estero DAZN, Programma e Telecronisti 15 - 18 Ottobre 2021 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola. Per il grande Calcio internazionale, invece, venerdì 15 Ottobre alle 21:00 la Championship inglese con la sfida tra West Brom-Birmingham, mentre per la Liga spagnola, sotto i riflettori Barcellona-Valencia, sabato 17 Ottobre alle 21:00. Sono troppi i sudamericani che tornano in ritardo dalla nazionale. La Liga fa sul serio e rinvia le gare di Atletico e Real rendendo insipido il turno pre-coppe. Riflettori puntati sulla grande malata Barcellona, con Koeman... Leggi su digital-news (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il grandeinternazionale suvedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola. Per il grandeinternazionale, invece, venerdì 15alle 21:00 la Championship inglese con la sfida tra West Brom-Birmingham, mentre per la Liga spagnola, sotto i riflettori Barcellona-Valencia, sabato 17alle 21:00. Sono troppi i sudamericani che tornano in ritardo dalla nazionale. La Liga fa sul serio e rinvia le gare di Atletico e Real rendendo insipido il turno pre-coppe. Riflettori puntati sulla grande malata Barcellona, con Koeman...

