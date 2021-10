Advertising

ItaliaOggi : Bonus restauro alle case storiche - fisco24_info : Bonus restauro alle case storiche - PiacenzaPress : Grazie al “bonus facciate” la Diocesi ha in corso trenta interventi di restauro - PiacenzaPress : Grazie al “bonus facciate” la Diocesi ha in corso trenta interventi di restauro - VivereSpoleto : Art bonus: il restauro dell'arazzo 'A verdura con uccellI' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus restauro

QuiFinanza

Destinazione del. Il Fondo per il, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'art. 9 della ...... conducono le visite guidate per promuovere la raccolta fondi, attualmente in corso tramite il portale Art, finalizzata a realizzare ildello Studiolo di Dante. In questo piccolo ...Gli immobili di interesse storico e artistico potranno ottenere un credito d’imposta del 50% a valere sulle opere di restauro e altri ...Superbonus 110% e Bonus Facciate hanno «costi stratosferici», afferma il MEF. Cosa succederà nel 2022? Arriva l'annuncio di Draghi che cambia tutto.