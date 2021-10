X Factor 2021, quando e dove vedere la puntata di oggi in chiaro su Tv8 e in streaming gratis: giorno e orario diretta tv (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ giovedì e questo per i fan vuol dire solo una cosa: questa sera andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di X Factor, il talent show di Sky che già da diverse settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma come fare per vedere il secondo appuntamento con i Bootcamp su Tv8? A che ora e quando ci sarà la replica? X Factor 2021 14 ottobre 2021: anticipazioni Bootcamp con Hell Raton ed Emma Dopo il momento della scorsa settimana con Manuel Agnelli e Mika, oggi è il turno di Emma e Hell Raton, che dovranno assegnare le 5 sedie ad altrettanti componenti dei propri roster. Uno step importantissimo, che consente di fatto ai talenti di arrivare agli Home Visit e poi ai Live. Alla fine di questa sera, tutti e 4 i giudici avranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ giovedì e questo per i fan vuol dire solo una cosa: questa sera andrà in onda una nuova e imperdibiledi X, il talent show di Sky che già da diverse settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma come fare peril secondo appuntamento con i Bootcamp su Tv8? A che ora eci sarà la replica? X14 ottobre: anticipazioni Bootcamp con Hell Raton ed Emma Dopo il momento della scorsa settimana con Manuel Agnelli e Mika,è il turno di Emma e Hell Raton, che dovranno assegnare le 5 sedie ad altrettanti componenti dei propri roster. Uno step importantissimo, che consente di fatto ai talenti di arrivare agli Home Visit e poi ai Live. Alla fine di questa sera, tutti e 4 i giudici avranno ...

Advertising

CorriereCitta : X Factor 2021, quando e dove vedere la puntata di oggi in chiaro su Tv8 e in streaming gratis: giorno e orario dire… - zazoomblog : X Factor 2021 Bootcamp 14 ottobre oggi in tv in chiaro? Orario e streaming - #Factor #Bootcamp #ottobre #chiaro? - CorriereCitta : X Factor 2021, anticipazioni 14 ottobre 2021: stasera Bootcamp con Emma e Hell Raton, concorrenti e diretta tv e st… - andreastoolbox : X Factor 2021, secondo appuntamento con i Bootcamp. Tocca ad Hell Raton ed Emma l Sky Sport - digitalsat_it : X Factor 2021, bootcamp x Hell Raton e Emma, su Sky e NOW le scelte e gli switch -