Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 09 | 45

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULL’AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA TRA POMEZIA E APRILIA: UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUI TRATTI INTERESSATI; CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE EUR; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E TIBURTINA, IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE; RIGUARDO ALLE CONSOLARI ...