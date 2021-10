Theo Hernandez positivo al coronavirus | Lippi | “Come è possibile?”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Marcello. ex commissario tecnico dell'Italia, ha parlato al Corriere dello Sport anche della positività al Covid di

Advertising

AntoVitiello : AC Milan comunica che Theo #Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a do… - capuanogio : Theo #Hernandez positivo al Covid. Il #Milan perde anche lui dopo la sosta nazionali e si candida al ‘Premio Sfiga… - PietroMazzara : AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a dom… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Milan: Theo Hernandez positivo al rientro dalla Nazionale - MRBronson14 : @mgpg07 attento che arriva Caludione Borghi a dirti che il green pass non serve a nulla perché theo hernandez deve… -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez

Per l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ora c'è l'obbligo di fare delle scelte insidiose dopo i guai Maignan escaturiti a inizio settimana. Se il lavoro più semplice, forse, sarà quello di scegliere chi giocherà tra i pali tra Tatarusanu e il neo arrivato Antonio Mirante, trovare un sostituto ...Facciamo il punto sui calciatori infortunati del Milan. Ecco quando Stefano Pioli potrebbe riabbracciare Ibra, Maignan,e tutti gli altriPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube, Maignan e Ibra © Getty ImagesNon esiste squadra che ha ...La positività di Theo Hernandez è stata un’altra tegola abbattuta sul Milan nelle ultime ore. E La Gazzetta dello Sport oggi ne ha parlato così: “Che il terzino del Milan fosse vaccinato è testimoniat ...Il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez, a causa della sua positività al Covid: il tecnico Pioli studia la miglior soluzione per sostituire il francese ...