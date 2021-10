The Good Doctor 4 e The Resident 3, trama 15 ottobre: una decisione difficile e una scoperta scioccante (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gli appassionati del genere potranno godersi un'altra serata medical drama. Domani 15 ottobre, su Rai due andranno in onda due nuovi episodi di The Good Doctor 4 e The Resident 3. I due protagonisti, come rivelano le anticipazioni, saranno alle prese con delle situazioni delicate. Shaun Murphy, dopo aver saputo che presto sarà padre, dovrà prendere una decisione difficile insieme alla sua compagna Lea che potrebbe cambiare la loro vita. Conrad Hawkins, invece, farà delle indagini per conto suo e finirà per fare una scoperta sconcertante sull'ospedale in cui lavora. The Good Doctor 4, trama 15 ottobre: Shaun e Lea dovranno prendere una decisione importante Al Saint Bonaventure arriverà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gli appassionati del genere potranno godersi un'altra serata medical drama. Domani 15, su Rai due andranno in onda due nuovi episodi di The4 e The3. I due protagonisti, come rivelano le anticipazioni, saranno alle prese con delle situazioni delicate. Shaun Murphy, dopo aver saputo che presto sarà padre, dovrà prendere unainsieme alla sua compagna Lea che potrebbe cambiare la loro vita. Conrad Hawkins, invece, farà delle indagini per conto suo e finirà per fare unasconcertante sull'ospedale in cui lavora. The4,15: Shaun e Lea dovranno prendere unaimportante Al Saint Bonaventure arriverà ...

