(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attuale vicepresidente UEFA, Zibìha parlato in un’intervista a Il Messaggero del prossimo big match di Serie A tra Juventus e: il polacco ha giocato con entrambe le squadre, vincendo e lasciando un buon ricordo in tutte e due le piazze. Alla domanda sull’importanza di Tammyper i Giallorossi, in dubbio per il match dopo l’infortunio in Nazionale, risponde: «Unnon fa una, e prima che arrivasse lui, c’era Shomurodov che segnava un gol a partita. Detto questo,. Chi mi ricorda? Per fisicità e potenza Adebayor, ma anche un po’ Altobelli». E su chi preferisca tra Mourinho o Allegri non ha dubbi: «Sono entrambi bravissimi, ma ho un debole per Mourinho».

