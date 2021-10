Quel tapiro di pessimo gusto per ridere di Ambra Angiolini (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle storie di Instagram la denuncia della figlia Jolanda, sostenuta da Selvaggia Lucarelli. Anche gli utenti sono dalla parte di Ambra "Cosa c'è di riprovevole o 'perdente' nel fidarsi o nell'amare?" così scrive in una storia Instagram la figlia di Ambra Angiolini, la diciassettenne Jolanda Renga, dopo il tapiro consegnato alla madre durante la puntata del 13 ottobre di Striscia la notizia per la fine della storia d'amore con l'allenatore della … Leggi su it.mashable (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle storie di Instagram la denuncia della figlia Jolanda, sostenuta da Selvaggia Lucarelli. Anche gli utenti sono dalla parte di"Cosa c'è di riprovevole o 'perdente' nel fidarsi o nell'amare?" così scrive in una storia Instagram la figlia di, la diciassettenne Jolanda Renga, dopo ilconsegnato alla madre durante la puntata del 13 ottobre di Striscia la notizia per la fine della storia d'amore con l'allenatore della …

Advertising

MashableItalia : Quel Tapiro di pessimo gusto per ridere di Ambra Angiolini e l'ipocrisia di Vanessa Incontrada - VolpiPvolpi99 : Premesso che si parla di una trasmissione che è nata di merda e resterà sempre tale (mai guardata per più di 5 minu… - andfranchini : RT @Marzia_M: Se fossi un personaggio pubblico, secondo la sensibilità di #Staffelli e di quel carrozzone di #Striscia, qualche mese fa avr… - soy_govinda : @sninriparazione @aedan83 Pare che ieri siano andati da Ambra a darle il tapiro e la figlia abbia fatto il culo a q… - MadMassara : Vi dovete vergognare, seriamente. Il Tapiro e questi articoli per Ambra Angiolini e pioggia di ironia e supporto pe… -