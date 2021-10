Obbligo Green pass, portuali Trieste: "Sciopereremo nonostante divieto" (Di giovedì 14 ottobre 2021) commenta 'Siamo in dittatura, faremo comunque lo sciopero e vedremo chi vincerà'. Lo ha dichiarato il portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste, Stefano Puzzer, annunciando che il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) commenta 'Siamo in dittatura, faremo comunque lo sciopero e vedremo chi vincerà'. Lo ha dichiarato il portavoce del Coordinamento dei lavoratoridi, Stefano Puzzer, annunciando che il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - lorepregliasco : Scommettiamo che tanti che ora dicono 'no green pass, mettano il vaccino obbligatorio!' se venisse introdotto l'obb… - MediasetTgcom24 : Obbligo Green pass, Conftrasporto: 'Valutiamo fermo dei Tir' #greenpass - powerdesk2 : RT @martinacarletti: Sciopera anche un sindacato dell'aeronautica militare contro l'obbligo del green pass. Di fronte alla base militare di… - LiveSiciliaCT : Green pass, da domani scatta l’obbligo: “Si rischia il muro contro muro” -