(Di giovedì 14 ottobre 2021) ”Undi”. Così il servizio dinorvegese (Pst) ha descritto l’attacco condotto ieri sera ada un uomo di 37 anni che, armato di arco e frecce, ha ucciso cinque persone. ”Gli eventi diappaiono al momento come undi, ma l’inchiesta, condotta dal distretto di polizia del sud-est, chiarirà più nel dettaglio da cosa sono stati motivati . Il livello di minaccia inè ancora considerato moderato”, si legge in una nota. ”Il livello della minaccia inè considerato moderato”, fanno sapere poi. ”Il Pst ritiene ancora possibile che estremisti islamici ed estremisti di destra cercheranno di compiere attacchi terroristici in”, prosegue il ...

Advertising

ilfaroonline : Norvegia, armato di arco e frecce uccide i passanti in strada. L’intelligence: “E’ terrorismo” - italiaserait : Norvegia, intelligence: “A Kongsberg atto di terrorismo” - fisco24_info : Norvegia, intelligence: 'A Kongsberg atto di terrorismo': 'Il livello di minaccia è moderato' - lifestyleblogit : Norvegia, intelligence: 'A Kongsberg atto di terrorismo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia intelligence

"Il livello di minaccia è moderato" ''Un atto di terrorismo''. Così il servizio dinorvegese (Pst) ha descritto l'attacco condotto ieri sera a Kongsberg da un uomo di 37 ...inè ......di Kongsberg e l'ombra di Utoya L'attacco arriva dieci anni dopo il peggior massacro in: ... Anche stavolta, secondo il tabloid VG, i servizi disono già stati allertati, ma al ...Sulla strage di Kongsberg, in Norvegia: cinque persone uccise da un uomo che ha usato arco e frecce. Alcune valutazioni preliminari, suscettibili di cambiamenti. Il killer è di nazionalità danese, 37 ...”Un atto di terrorismo”. Così il servizio di Intelligence norvegese (Pst) ha descritto l’attacco condotto ieri sera a Kongsberg da un uomo di 37 anni che, armato di arco e frecce, ha ucciso cinque per ...