Marano | va in caserma con la patente sospesa | multa salata e sequestro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marano caserma

Cronache della Campania

Si reca inper rispettar e l'obbligo di firma, come ogni giorno. Ma ci va in scooter , nonostante gli fosse stata sospesa la patente . Per questo ad un 40enne didi Napoli, è stata notificata una ......in. Siamo nel far - west... spero solo che questa testimonianza possa mettere in allerta tanti lavoratori come me che la mattina percorrono quelle strade. Ogni giorno mi muovo daper ...È accaduto a Marano, nella provincia di Napoli, dove un 40enne si è presentato dai carabinieri per rispettare l’obbligo di firma in sella al ...Si reca in caserma per rispettare l'obbligo di firma, come ogni giorno. Ma ci va in scooter, nonostante gli fosse stata sospesa la patente. Per questo ad un 40enne di Marano di Napoli, ...