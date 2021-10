Lega Pro, consegnati i cardiofrequenzimetri per gli arbitri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e il segretario generale Emanuele Paolucci hanno consegnato una serie di cardiofrequenzimetri alla squadra arbitrale della Can C nelle persone del designatore Maurizio Ciampi e dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. La consegna è avvenuta presso il Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acquacetosa. “Siamo orgogliosi che la nostra Lega possa essere all’avanguardia nel consentire l’uso di questo mezzo ai suoi arbitri. Continuiamo con il nostro percorso di crescita e formazione. Così dopo l’auricolare ed il quarto uomo a supporto dei nostri arbitri, arriva il cardiofrequenzimetro”, ha sottolineato Ghirelli. “Sono strumenti di lavoro preziosi. Con i cardiofrequenzimetri saremo in grado di fare delle valutazioni più precise ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Presidente dellaPro Francesco Ghirelli e il segretario generale Emanuele Paolucci hanno consegnato una serie dialla squadra arbitrale della Can C nelle persone del designatore Maurizio Ciampi e dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. La consegna è avvenuta presso il Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acquacetosa. “Siamo orgogliosi che la nostrapossa essere all’avanguardia nel consentire l’uso di questo mezzo ai suoi. Continuiamo con il nostro percorso di crescita e formazione. Così dopo l’auricolare ed il quarto uomo a supporto dei nostri, arriva il cardiofrequenzimetro”, ha sottolineato Ghirelli. “Sono strumenti di lavoro preziosi. Con isaremo in grado di fare delle valutazioni più precise ...

Presso il Centro di preparazione Olimpica "Giulio Onesti" all'Acquacetosa, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ed il segretario generale, Emanuele Paolucci, hanno consegnato i cardiofrequenzimetri alla squadra di arbitri della Can C nelle persone del designatore Maurizio Ciampi e ...

