Jeremias Rodriguez, fidanzata choc: “Sono svenuta e mi sono fratturata la testa” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Jeremias Rodriguez, la fidanzata ha avuto un incidente: “sono svenuta e mi sono fratturata la testa” E’ da un po’ di tempo che Jeremias Rodriguez è scomparso dai radar. Difatti se le sue due sorelle sono spesso e volentieri in Tv e al centro del gossip, lui ha preferito stare un po’ più in disparte. Adesso però il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez è tornato nuovamente al centro delle attenzioni per via della sua fidanzata Deborah, che purtroppo ha avuto un brutto incidente giorni fa. E’ stata lei stessa a parlarne in un lungo sfogo pubblicato su instagram: “Domenica scorsa sono ... Leggi su cityroma (Di giovedì 14 ottobre 2021), laha avuto un incidente: “e mila” E’ da un po’ di tempo cheè scomparso dai radar. Difatti se le sue due sorellespesso e volentieri in Tv e al centro del gossip, lui ha preferito stare un po’ più in disparte. Adesso però il fratello di Belen e Ceciliaè tornato nuovamente al centro delle attenzioni per via della suaDeborah, che purtroppo ha avuto un brutto incidente giorni fa. E’ stata lei stessa a parlarne in un lungo sfogo pubblicato su instagram: “Domenica scorsa...

redazionerumors : #DeborahTogni è in gravi condizioni: la fidanzata di Jeremias Rodriguez ha subito un incidente ???? La bella sicilian… - Elissafan4life : RT @alessiaaall: Soleil: “non ho mai avuto una raccomandazione e ce l’ho fatta comunque” è diventata famosa per uomini e donne e la relazio… - Meri776 : @alessiaaall Chi è jeremias Rodriguez quello che mangia quello che le dano le sorelle ?? Alessia ma quanti anni hai… - QueenG80328621 : RT @alessiaaall: Soleil: “non ho mai avuto una raccomandazione e ce l’ho fatta comunque” è diventata famosa per uomini e donne e la relazio… - alessiaaall : Soleil: “non ho mai avuto una raccomandazione e ce l’ho fatta comunque” è diventata famosa per uomini e donne e la… -