Iniesta | una vita a giocare come tra i tavolini del bar di famiglia

Se un giorno dovesse essere realizzato un film su Iniesta, la prima scena sarebbe certamente quella descritta da Gianni Montieri. Sarebbe perfetta per Tornatore: un bambino che fa meraviglie col pallone tra i tavolini all'aperto di un bar. Il bar di famiglia. Il bar Luján, come sua madre: Maria Luján. La donna che convinse il marito a lasciare che il figlio provasse a fare il calciatore, che abbandonasse casa per trasferirsi alla Masìa. A soli dodici anni. Il papà, José Antonio, era disperato. Eppure era stato lui per quattro anni ad accompagnarlo in macchina ad Albacete tre volte a settimana. Quaranta chilometri ad andare e quaranta a tornare. Alla Masìa, pare, il piccolo Andrés piangesse e si prendesse a botte con i futuri fuoriclasse in fila per il telefono. Sotto lo sguardo già allora ampio di Puyol.

