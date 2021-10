Il corteo verso la Cgil autorizzato dalla polizia Fiore e Castellino imbarazzano la Lamorgese | e ora?

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ammissioni che mettono a serio rischio Luciana. Già ieri il ministro dell'Interno, durante l'interrogazione di Fratelli d'Italia in Aula, ha scatenato il caos ammettendo che Giulianonon è stato fermato per evitare le violenze poi avvenute.ci sono anche le versioni dei vertici di Forza Nuova, arrestati dopo la protesta violenta contro il Green pass e l'assalto alla, a minare la: "Sabato scorso, durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa con laper illae l'autorizzazione ci venne data", avrebbero dettoe Robertosecondo La Stampa nel corso dell'udienza di convalida che si è tenuta oggi, in ...

Alcuni cecchini hanno sparato su undi militanti dei partiti sciiti Hezbollah e Amal , in marciail Palazzo di giustizia nella capitale libanese. La manifestazione chiedeva la rimozione ......30 in piazza Alimonda, per poi dirigersi tuttilo stadio dove alle 15 si giocherà il match con il Sassuolo. 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 ...Il 16 ottobre a Siena si terrà un corteo contro il green pass ... è “sensibilizzare la cittadinanza senese e levare una voce forte verso le istituzioni locali, ricordando l’illegittimità e ...Udienza di convalida davanti al gip per Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova, l'ex Nar Luigi Aronica e altri tre fermati nelle proteste di sabato scorso ...