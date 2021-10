I portuali di Trieste al Governo | ' Rinviate l' obbligo di green pass e trattiamo'

Advertising

ladyonorato : La determinazione, la lucidità e la fermezza dei #portuali di #Trieste sono esemplari. Questa è l’Italia che ci ren… - repubblica : Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro - Corriere : Green pass, autotrasportatori e portuali in sciopero: «Venerdì blocchiamo il Paese» - Daniela192601 : RT @eziamor: È già partito l'agente provocatore di #FanPage tra i portuali di #Trieste alla caccia di qualche accostamento al fascismo o co… - MariMario1 : RT @GeMa7799: Portuali Trieste... -

Ultime Notizie dalla rete : portuali Trieste

Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque". Lo ha detto Alessandro Volk , componente del direttivo del Coordinamento lavoratori, alla vigilia dello sciopero in porto. Tuttavia, se il Governo dovesse posticipare l'obbligo del Green pass, Volk anticipa che "nel caso prenderemmo nota e ci adegueremmo, non ...A lanciare la proposta è Massimo Giurissevich, un rappresentante del Coordinamento lavoratoriappena uscito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari che su questo ha convocato una riunione d'urgenza anel palazzo del Consiglio regionale. 'Continueremo a ...Il portavoce del Clpt, Massimo Giurissevich, ha fatto intravedere la possibilità che l’astensione dal lavoro dei portuali di Trieste duri un solo giorno e che vada in seguito ad unirsi ad una grande m ...Parla Massimo Giurissevich, un rappresentante del Coordinamento lavoratori portuali Trieste appena uscito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ...