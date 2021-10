Green pass, scioperano anche i docenti universitari: “No all’imposizione della certificazione” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si allarga il fronte contro contro le discriminazioni generate dal decreto sul Green pass. Oltre mille docenti universitari hanno firmato un appello per aderire convintamente allo sciopero generale di domani 15 ottobre, per dire No all’imposizione del lasciapassare verde. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si allarga il fronte contro contro le discriminazioni generate dal decreto sul. Oltre millehanno firmato un appello per aderire convintamente allo sciopero generale di domani 15 ottobre, per dire Nodel lasciaare verde. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - TraianoUM : RT @bisagnino: Green pass, prefetto Trieste: 'I portuali non si possono precettare' - Ma_Anche_Noo : @Palazzo_Chigi Imporrete il green pass anche lì? -