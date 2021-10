Figc | pubblicato il protocollo aggiornato con la capienza al 75% degli stadi

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La Federcalcio hail nuovoper la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 finalizzato al contenimento dell’emergenza Covid-19 per allenamenti, attività pre gara, gare in presenza di spettatori. Il documento, già stilato a inizio stagione, viene modificato e riquest’oggi in virtù dellaal 75%decisa dal Governo: i protocolli per Campionati professionistici, Serie A femminile, competizioni Primavera 1, 2, 3 e 4 e attivitàarbitri, vengono dunque aggiornati in base alle nuove disposizioni. SportFace.