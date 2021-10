Cosa sappiamo sui due farmaci contro Covid-19 di Astrazeneca e Merck

Leggi su wired

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)È arrivata all’inizio di questa settimana la notizia della richiesta da parte della casa farmaceutica statunitensealla Food and drug administration (Fda), l’ente che regola i medicinali negli Stati Uniti, di approvare con autorizzazione d’emergenza l’uso della sua pillola anti-19 molnupiravir. E a distanza di poche ore anche l’anglo-svedeseha pubblicato un aggiornamento sul proprio farmaco AZD7442 a base di anticorpi monoclonali, annunciando (prima ancora che ci sia una pubblicazione scientifica a confermarlo) i risultati nella fase 3 di sperimentazione, oltre all’aver inoltrato un’analoga richiesta di autorizzazione d’emergenza alla Fda. Due notizie che, pur riguardando soluzioni farmacologiche molto diverse fra loro, segnano un ...