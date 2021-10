Clementino protagonista dell’ultimo Martinilivebar

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dalla Terrazza Martini, luogo iconico di Milano che da sempre ospita gli appuntamenti più esclusivi del panorama nazionale e internazionale, due grandi big della musica italiana,con Saturnino come ospite speciale, hanno salutato il pubblico del Martini Live Bar con uno show inedito e di gran successo. In streaming dai canali Facebook e Instagram dei canali del brand e dal profilo del rapper italiano è andato live ieri sera alle 19.30 il settimo e ultimo appuntamento dell aperitivo-evento #.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/-dell-ultimo-evento-20211014 video 16544127.mp4"/videoQuesta volta ilassoluto è stato, definito uno dei ...

Questa volta ilassoluto è stato, definito uno dei performer più completi e talentuosi dello spettacolo italiano, maestro di freestyle, che vanta una carriera di ......@MartiniItaly e Instagram @martiniit e su quello del rapper @clementinoiena " come... riuscire a suonare dal vivo è sempre una grande vittoria " commenta" Ho dei carissimi ...Milano, 14 ottobre - Dalla Terrazza Martini, luogo iconico di Milano che da sempre ospita gli appuntamenti più esclusivi del panorama nazionale ...“Tale e Quale Show”, il varietà autunnale di punta di Rai1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly e condotto da Carlo Conti torna in onda venerdì 15 ...