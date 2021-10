Benevento | incendio nell’area industriale di Airola | nube fino a Napoli

Leggi su ck12

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La fabbrica del gruppo Sapa è stata coinvolta in un grave. Il Comune diha comunicato ai cittadini di chiudere le finestre e lasciare le proprie abitazioni se investite dal fumo, nel frattempo unanera si sta diffondendo. Un graveè divampato in un deposito di materiale plastico della fabbrica del gruppo Sapa, azienda che si occupa della produzione di componenti in plastica per l’industria automobilisticadi, in provincia di(Campania). Vigili del Fuoco (Getty Images)Nel pomeriggio di ieri, 13 ottobre, si sono sentite delle forti esplosioni. Le fiamme hanno circondato l’intera azienda e sono bruciati bancali di legno e plastica, rendendo ...