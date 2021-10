Antonella Mosetti: perso il figlio con Aldo Montano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Antonella Mosetti è tornata a parlare del suo ex Aldo Montano ma, nella lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha rivelato anche alcuni dolorosi dettagli del passato che lei e il campione di scherma hanno vissuto. Aldo Montano, atleta olimpico che si è fatto notare anche alle recenti olimpiadi di Tokyo, oggi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, programma in onda su Canale 5 che conquista ogni volta milioni di telespettatori. Lo sportivo attualmente ha due bellissimi bambini, Olimpia e Mario Jr, avuti dalla moglie Olga Plakhina ma in passato il campione di sciabola ha avuto storie con donne dello spettacolo piuttosto conosciute. Oltre a Manuela Arcuri, infatti, Aldo ha avuto una lunga storia anche con Antonella ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 14 ottobre 2021)è tornata a parlare del suo exma, nella lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha rivelato anche alcuni dolorosi dettagli del passato che lei e il campione di scherma hanno vissuto., atleta olimpico che si è fatto notare anche alle recenti olimpiadi di Tokyo, oggi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, programma in onda su Canale 5 che conquista ogni volta milioni di telespettatori. Lo sportivo attualmente ha due bellissimi bambini, Olimpia e Mario Jr, avuti dalla moglie Olga Plakhina ma in passato il campione di sciabola ha avuto storie con donne dello spettacolo piuttosto conosciute. Oltre a Manuela Arcuri, infatti,ha avuto una lunga storia anche con...

Advertising

zazoomblog : Antonella Mosetti rivela: “Vivo grazie ai social” - #Antonella #Mosetti #rivela: #“Vivo - BITCHYFit : Antonella Mosetti ha perso un lavoro affidato a Caterina Balivo, che ha ammesso: “Le ho fatto uno sgambetto” - CaffeFou : Antonella #Mosetti: 'Le foto hot su Onlyfans? Campo con quei soldi' #casachi #chi - Canieuest96 : RT @salvatrash1: Antonella Mosetti non sopporta Manila, non le piace Soleil ed è l'ex di Aldo Montano (che non sopporta). Alfonso è il mome… - Giulia59652603 : Per la serie dimmi con chi vai e ti dirò chi sei: a me uno che è stato per 7 anni con Antonella Mosetti convince già poco in partenza #gfvip -