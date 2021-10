Amici 21, Inder cacciato dal programma: era già successo un’altra volta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Scandalo nella scuola di Amici di Maria De Filippi che ha deciso di cacciare dalla scuola il rapper Inder. Non è la prima volta che succede. É successo davvero di tutto questa settimana ad Amici 21, con Maria De Filippi e tutta la produzione che, con l’appoggio della professoressa in questione, ossia Anna Pettinelli, hanno deciso Leggi su youmovies (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Scandalo nella scuola didi Maria De Filippi che ha deciso di cacciare dalla scuola il rapper. Non è la primache succede. Édavvero di tutto questa settimana ad21, con Maria De Filippi e tutta la produzione che, con l’appoggio della professoressa in questione, ossia Anna Pettinelli, hanno deciso

