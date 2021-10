Acer Predator | la nuova linea di PC per il gaming ricca di accessori

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021)alla conquista del campo da. Con la sua, l’azienda operante nel settore delle tecnologie di consumo è pronta a ridare lustro alla sua immagine, proponendo computer e non solo agli appassionati.Un computer dae non solo. La, leggendaria gamma di prodotti dadi, è pronta a rinnovarsi. L’annuncio dell’azienda non lascia scampo agli appassionati e spazio ai dubbi: il rinnovamento dell’immagine dipasserà anche – soprattutto – dallada. Tra questi un computer fisso, cosiddetto tower, ma non solo. Insieme alOrion ...