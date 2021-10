Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)13 OTTOBREORE 12.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE ERICA TERENZI TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA. CODE POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. INFINE, LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ: LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ MENTRE PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA SU VIA FLAMINIA, LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA SU PERCORSI ALTERNATIVI. RICORDIAMO CHE ...