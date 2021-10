Uomini e Donne, colpo di scena per Nicole: cosa sta per succedere (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Andrea Nicole farà una mossa a sorpresa che stupirà i telespettatori: tutte le anticipazioni. Andrea Nicole protagonista di un’altra puntata del dating show (via Screenshot)Anche oggi la protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne sarà Andrea Nicole. Infatti il volto noto del trono rosa sarà al centro dell’attenzione durante questo mercoledì 13 ottobre e ci darà la sua impressione su Ciprian, Gabrio e Alessandro. Specialmente Ciprian sembrava aver colpito Nicole, ma l’arrivo di Gabrio ha cambiato completamente le carte in tavola. Infatti inizialmente la dama aveva scelto di portare in esterna proprio Ciprian, salvo poi cambiare idea e revocare la scelta. La tronista quindi ha ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella puntata di oggi di, Andreafarà una mossa a sorpresa che stupirà i telespettatori: tutte le anticipazioni. Andreaprotagonista di un’altra puntata del dating show (via Screenshot)Anche oggi la protagonista indiscussa della puntata disarà Andrea. Infatti il volto noto del trono rosa sarà al centro dell’attenzione durante questo mercoledì 13 ottobre e ci darà la sua impressione su Ciprian, Gabrio e Alessandro. Specialmente Ciprian sembrava aver colpito, ma l’arrivo di Gabrio ha cambiato completamente le carte in tavola. Infatti inizialmente la dama aveva scelto di portare in esterna proprio Ciprian, salvo poi cambiare idea e revocare la scelta. La tronista quindi ha ...

