Torino, per Linetty sovraccarico al muscolo retto femorale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l'analisi tattica, Ivan Juric ha diretto un programma dapprima basato sulla parte atletica, in campo, e poi una sessione tecnica. In gruppo Brekalo e Zima, dopo gli impegni con le rispettive selezioni nazionali. Training in piscina per Pjaca. Terapie e lavoro aerobico per Verdi. Differenziato per Kone, Pobega e Praet. A parte anche Linetty per un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale riportato in Nazionale. Domani in calendario una sessione di allenamento.

