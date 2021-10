Tapiro d'Oro di Striscia ad Ambra dopo la rottura con Allegri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Ambra Angiolini si aggiudica il primo Tapiro d’Oro della sua carriera a causa della fine della storia d’amore – durata quattro anni – con Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice. “Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?” chiede Valerio Staffelli all’attrice, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: “Non lo so”. Ma, consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: “Lui non la lascerà mai sola”. E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra”. Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stasera ala notizia (Canale 5, ore 20.35)Angiolini si aggiudica il primod’Oro della sua carriera a causa della fine della storia d’amore – durata quattro anni – con Massimiliano. Secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice. “Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?” chiede Valerio Staffelli all’attrice, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: “Non lo so”. Ma, consegnandole il, Staffelli la rincuora: “Lui non la lascerà mai sola”. E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: “Diciamo che almeno ilin casa a Milano entra”.

