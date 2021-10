Talento nato: il controllo della palla che piove dal cielo è da non credere (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il ragazzo brasiliano protagonista del video dimostra di padroneggiare il fondamentale alla grande 13 ottobre 2021 Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il ragazzo brasiliano protagonista del video dimostra di padroneggiare il fondamentale alla grande 13 ottobre 2021

Advertising

petitflower7 : Auguri, Jiminie. Pulcino bellissimo! Grazie per il tuo caloroso sorriso, per i tuoi occhi pieni d’amore, per la tua… - HozanaSilvaRib1 : @KingSeokjinBr @BTS_twt Jimin é talento nato #JIN #SEOKJIN #? #??? #BTSJIN @BTS_twt + JINMIN É CURA - karmarider : @herzoa @FBiasin Basti pensare come ha parlato sempre della squadra il cui staff gli ha salvato la vita. Cassano è… - AteezEthano : HAPPY BIRTHDAY JONGHO! non so che dire...so semplicemente che sei una perosna fantastica in tutto e per tutto. Il t… - JosephEdgar17 : @R6esportsLATAM @Asterix_R6 @gaming_ohs @L1m0n4d4_R6 @joepin0 @SantucciLucca Puro talento nato ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Talento nato Montecalcio: il giovane talento David Spinelli vola al Calcio Napoli 2a News Sei reti in sette partite Il padovano Moro eroe di Catania «Mi ispiro a Cristiano» Nato a Monselice 20 anni fa, tutte le giovanili nel Padova Alto 1.90, ricorda Luca Toni: è andato in prestito in Sicilia ...

Aurelien Tchouaméni, chi è il nuovo obiettivo di mercato della Juve: «piovra» come Pogba, il nuovo ruolo, la villa e la collezione di scarpe Aurelien Tchouaméni ha fatto innamorare tutti, ma proprio tutti. In Italia c’è in pole la Juventus, che nella sua storia ha sempre avuto un ottimo rapporto con i giocatori francesi. È nato nel 2000, i ...

Nato a Monselice 20 anni fa, tutte le giovanili nel Padova Alto 1.90, ricorda Luca Toni: è andato in prestito in Sicilia ...Aurelien Tchouaméni ha fatto innamorare tutti, ma proprio tutti. In Italia c’è in pole la Juventus, che nella sua storia ha sempre avuto un ottimo rapporto con i giocatori francesi. È nato nel 2000, i ...